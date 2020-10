Juventus, McKennie positivo al Coronavirus (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Weston McKennie.In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da questa sera in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l'esterno del gruppo.La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 14 ottobre 2020)Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Weston.In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da questa sera in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l'esterno del gruppo.La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti. ITA Sport Press.

tancredipalmeri : McKennie positivo. Juventus in isolamento fiduciario. - marcoconterio : ?????? Weston McKennie positivo al #Covid19 e #Juventus in isolamento fiduciario. @TuttoMercatoWeb - mohamdamine11 : RT @GiovaAlbanese: Anche #McKennie positivo al #coronavirus, gruppo prima squadra della #Juventus di nuovo in isolamento. - CaveloX9 : #McKennie positivo, #Juventus in isolamento fiduciario ?? - Biancon3ro1897 : Quando capiranno che delle Nazionali non ce ne frega un cazzo sarà sempre troppo tardi. Grazie #Uefa. #mckennie #Juventus -