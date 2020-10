Juve-Napoli, Giudice Sportivo: “3 a 0 a tavolino e un punto di penalizzazione per i partenopei” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) È stata necessaria oltre una settimana di studio delle carte, per valutare le possibili conseguenze della scelta sull’intero campionato. Ma oggi il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha deciso di infliggere al Napoli la sconfitta per 3-0 a tavolino per non essersi presentato per la partita contro la Juventus, in programma lo scorso 4 ottobre, oltre a un punto di penalizzazione. L'articolo Juve-Napoli, Giudice Sportivo: “3 a 0 a tavolino e un punto di penalizzazione per i partenopei” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) È stata necessaria oltre una settimana di studio delle carte, per valutare le possibili conseguenze della scelta sull’intero campionato. Ma oggi ildella Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha deciso di infliggere alla sconfitta per 3-0 aper non essersi presentato per la partita contro lantus, in programma lo scorso 4 ottobre, oltre a undi. L'articolo: “3 a 0 ae undiper i partenopei” proviene da Il Fatto Quotidiano.

