Italia-Olanda Live 1-1: Van De Beek risponde a Pellegrini (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Al 25' il pareggio dell'Olanda con Van De Beek! Azione avvolgente degli orange che trovano sulla sinistra Blind, il cross in mezzo trova un primo tentativo respinto da un giocatore dell'Olanda, è Van ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Al 25' il pareggio dell'con Van De! Azione avvolgente degli orange che trovano sulla sinistra Blind, il cross in mezzo trova un primo tentativo respinto da un giocatore dell', è Van ...

juventusfc : In bocca al lupo ai bianconeri Azzurri! ???? Impegno contro l'Olanda per l'Italia di @bonucci_leo19, @federicochiesa… - Agenzia_Ansa : #Italia e #Olanda al cimitero di #Bergamo, omaggio alle vittime del #Covid. Deposte corone fiori con #Mancini,… - SkySport : Italia-Olanda, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - SamuelaFerraro : @soylidah Sono certa che max stia guardando Italia Olanda - Cinquantenni : RT @marco60646081: Ma dove sta scritto che #jorginho deve giocare per forza? E #immobile ? Speriamo #Mancini li cambi velocemente #ItaliaPa… -