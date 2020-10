Italia-Olanda 1-1, le pagelle di CalcioWeb: Barella inventa, Pellegrini si conferma decisivo [FOTO] (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Italia-Olanda, le pagelle di CalcioWeb – Partita dai due volti per l’Italia nella gara di Nations League contro l’Olanda. Appuntamento molto importante per la classifica di entrambe, alla fine ad approfittarne è la Polonia che ha vinto contro la Bosnia. Inizio positivo per gli uomini di Roberto Mancini che trovano il vantaggio al 16′, lancio perfetto di Barella (il centrocampista dell’Inter ancora una volta il migliore in campo), Pellegrini non sbaglia. Al 25′ arriva il pareggio in mischia, ci pensa Van de Beek a ristabilire la parità. Poi tanto equilibrio con l’occasione più grande sbagliata da un impreciso Ciro Immobile. Finisce 1-1. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020), ledi– Partita dai due volti per l’nella gara di Nations League contro l’. Appuntamento molto importante per la classifica di entrambe, alla fine ad approfittarne è la Polonia che ha vinto contro la Bosnia. Inizio positivo per gli uomini di Roberto Mancini che trovano il vantaggio al 16′, lancio perfetto di(il centrocampista dell’Inter ancora una volta il migliore in campo),non sbaglia. Al 25′ arriva il pareggio in mischia, ci pensa Van de Beek a ristabilire la parità. Poi tanto equilibrio con l’occasione più grande sbagliata da un impreciso Ciro Immobile. Finisce 1-1. Sfoglia laGALLERY in alto ...

