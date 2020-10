Italia-Olanda 1-1, gioie e dolori per gli azzurri (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Italia-Olanda 1-1, pareggio che non accontenta nessuno. azzurri a due facce contro l’Orange: bene a tratti e poco spavalda in alcune fase gioie e dolori per l’Italia, buona a metà contro l’Olanda. Ottimi primi venti minuti con gli azzurri bravi a sfruttare le disattenzioni della difesa a tre degli Orange. Immobile a due facce, da un lato bravo ad attaccare la profondità e dall’altro poco lucido sotto porta. L’attaccante della Lazio ha sciupato due occasioni da rete sia nel primo tempo sia nella ripresa. La rete dell’Olanda di Van De Beek ha causato il blackout dell’Italia, che ha concesso campo alle discese rivali. Molto bene De Jong, che con classe elevata ha ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 ottobre 2020)1-1, pareggio che non accontenta nessuno.a due facce contro l’Orange: bene a tratti e poco spavalda in alcune faseper l’, buona a metà contro l’. Ottimi primi venti minuti con glibravi a sfruttare le disattenzioni della difesa a tre degli Orange. Immobile a due facce, da un lato bravo ad attaccare la profondità e dall’altro poco lucido sotto porta. L’attaccante della Lazio ha sciupato due occasioni da rete sia nel primo tempo sia nella ripresa. La rete dell’di Van De Beek ha causato il blackout dell’, che ha concesso campo alle discese rivali. Molto bene De Jong, che con classe elevata ha ...

