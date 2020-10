Ikea lancia campagna per riacquistare mobili usati dei clienti

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Vi siete stancati del vostro comò di? Il colosso svedese del mobile e dell'arredamento, che si sta impegnando per convertire il suo modello all'economia circolare, ha annunciato il lancio di unasenza precedenti pere poi rivenderli, in occasione del Black Friday. Durante questadenominata "Buy Back Friday", iriceveranno un buono fino al 50 per cento del prezzo iniziale dell'oggettodepositato: lo ha indicato Ingka, la holding che controlla quasi il 90 per cento dei negozinel mondo. L'operazione, realizzata per la prima volta, si svolgerà tra il 24 novembre e il 3 dicembre, in 27 Paesi. "Tutto ciò che non può essere rivenduto sarà riciclato o donato a ...