F1 Passion | Mick Schumacher al fianco di Raikkonen solamente rimandato al 2021

Leggi su giornal

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Anche se non ha potuto prendere parte alle FP1 come previsto al Nürburgring,ha quasi gareggiato nel Gran Premio dell’Eifel secondo Helmut Marko … L’epidemia di coronavirus è rimbalzata in Europa negli ultimi giorni e sempre più persone ne sono colpite. Questo è quasi successo ad Alex Albon e Antonio Giovinazzi lo scorso fine settimana quando i loro test si sono rivelati problematici, il che ha reso necessario un secondo controllo. La stampa tedesca ha così rivelato che Helmut Marko, eminenza grigia della Red Bull, venerdì aveva contattato Nico Hülkenberg per eventualmente sostituire Albon, mentre sappiamo che finalmente è il giorno successivo che il pilota tedesco è arrivato in pista. per integrare il forfeit di Lance Stroll al Racing ...