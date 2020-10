“È morto”. Antonella Clerici, per lei una grande perdita: “Era tutto. Addio” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La notizia della morte di Gianfranco De Laurentiis ha sconvolto tutti. Il giornalista sportivo della Rai è venuto a mancare all’età di 81 anni e non poteva che dedicargli l’ultimo saluto anche Antonella Clerici, con cui ha stretto una collaborazione lavorativa, poi divenuta motivo di stima anche in termini di un forte legame di amicizia fondato sulla reciproca stima. Lo ha scritto su Twitter, Antonella Clerici non può credere che un grande volto del giornalismo italiano sia venuto a mancare così: “Mi scuserete se oggi io non sarò proprio al mio massimo, so che c’è tanta sofferenza in tante case, che continua ogni giorno. Il mio tentativo è sempre quello di dire che per un’ora e mezza proviamo a fare quello che si fa nelle ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La notizia della morte di Gianfranco De Laurentiis ha sconvolto tutti. Il giornalista sportivo della Rai è venuto a mancare all’età di 81 anni e non poteva che dedicargli l’ultimo saluto anche, con cui ha stretto una collaborazione lavorativa, poi divenuta motivo di stima anche in termini di un forte legame di amicizia fondato sulla reciproca stima. Lo ha scritto su Twitter,non può credere che unvolto del giornalismo italiano sia venuto a mancare così: “Mi scuserete se oggi io non sarò proprio al mio massimo, so che c’è tanta sofferenza in tante case, che continua ogni giorno. Il mio tentativo è sempre quello di dire che per un’ora e mezza proviamo a fare quello che si fa nelle ...

