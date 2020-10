Diritti tv Champions League, Amazon verso la trasmissione in Italia (Di giovedì 15 ottobre 2020) . Ufficialità attesa nelle prossime ore. ROMA – Amazon Prime Video ad un passo dai Diritti tv Champions League. Secondo quanto riportato da engage.it, il colosso si sarebbe aggiudicato uno dei pacchetti messi all’asta dall’Uefa per il triennio 2021-2024. Offerta da 80 milioni di euro per l’azienda guidata da Jeff Bezos, che nelle prossime stagioni potrebbe trasmettere tutte le piattaforme il miglior match del mercoledì e gli highlights di tutte le altre gare. Si tratta di una scommessa importante per Amazon, pronta a cambiare il proprio palinsesto. Mediaset e Sky in corsa La corsa ai Diritti televisivi della Champions League non è ancora finita. Sono altri tre i pacchetti che l’Uefa ha ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 15 ottobre 2020) . Ufficialità attesa nelle prossime ore. ROMA –Prime Video ad un passo daitv. Secondo quanto riportato da engage.it, il colosso si sarebbe aggiudicato uno dei pacchetti messi all’asta dall’Uefa per il triennio 2021-2024. Offerta da 80 milioni di euro per l’azienda guidata da Jeff Bezos, che nelle prossime stagioni potrebbe trasmettere tutte le piattaforme il miglior match del mercoledì e gli highlights di tutte le altre gare. Si tratta di una scommessa importante per, pronta a cambiare il proprio palinsesto. Mediaset e Sky in corsa La corsa aitelevisivi dellanon è ancora finita. Sono altri tre i pacchetti che l’Uefa ha ...

Diritti tv Champions League, Amazon verso la trasmissione in Italia. Ufficialità attesa nelle prossime ore. ROMA – Amazon Prime Video ad un passo dai diritti tv Champions League. Secondo quanto ...

