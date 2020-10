Covid | Crisanti | «Lockdown a Natale è nell' ordine delle cose Potrebbe resettare il sistema»

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) «Credo che un lockdown asia». Lo ha spiegato il virologo Andreaa Rainews, ospite di Studio24. «Via via che i casi sono aumentati, la...

«Credo che un lockdown a Natale sia nell'ordine delle cose». Lo ha spiegato il virologo Andrea Crisanti a Rainews, ospite di Studio24. «Via via che i casi sono aumentati, la capacità di contact ...Dopo aver illustrato il suo piano per limitare la diffusione dei contagi da coronavirus in Italia, Andrea Crisanti torna a parlare e lascia aperta la porta all’ipotesi di un nuovo lockdown a Natale.