Covid Campania | gli ospedali in sofferenza | posti letto ridotti al lumicino

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ora non è il solo il nuovo record di positivi a preoccupare ma iche mancano. Tra intensiva, sub e normale degenza che sono quasi tutti occupati neglicampani. Tra...

fanpage : ?? Nuova ordinanza della Regione Campania. L'avviso ai cittadini - ciropellegrino : #Campania +818 contagi oggi. 11.396 tamponi oggi #Covid_19, nuovo record - Adnkronos : #Covid, record di contagi in #Campania: 818 nuovi casi e 2 morti - ladyrosmarino : RT @fanpage: ?? Nuova ordinanza della Regione Campania. L'avviso ai cittadini - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Covid in Campania, ordinanza di De Luca: cambiano gli orari di apertura… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

La regione maggiormente colpita dal Covid-19 nell’ultima giornata è la Lombardia con 1.844 nuovi casi, seguita dalla Campania con 818 e Veneto (657). Le regioni con meno contagi sono la Basilicata (9 ...ROMA 14 OTT - "Dati su anche se fatti più tamponi. Scelte norme più restrittive" dice il premier da Capri. "Se salgono i dati, terapie intensive in difficoltà" - See more at: "Continua questa curva ch ...