Cosa è la pandemic fatigue | ovvero la stanchezza da Covid-19? Le linee guida OMS

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Da otto mesi l’Europa è alle prese con il coronavirus e ora la popolazione, in alcuni casi fino al 60% degli intervistati secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, sta sperimentando una sensazione di sfinimento che rischia di renderla meno attenta al rispetto delle regole. Questa correlazione tradi una pandemia che si trascina e meno rispetto delle regole è stata messa in evidenza anche dai sondaggi di Economist e di YouGov.È la cosidetta, che per l’OMS è una naturale reazione a una pandemia che dura da molto e di cui non si riescere a vedere la fine. Essa “Si verifica quando i pazienti, ma anche le strutture sanitarie e i decisori politici perdono energie, si immobilizzano”, ha spiegato la ...