Anche la Serie A sta affrontando in queste settimane la dura battaglia contro il Coronavirus: tanti i calciatori positivi, la versione del sottosegretario Zampa Sono mesi davvero difficili anche per il mondo del calcio, in particolar modo per la Serie A. Così durante Agorà Rai Tre Sandra Zampa, sottosegretario al Ministero della Salute, ha espresso … L'articolo Coronavirus, Zampa: "Con la bolla non ci sarebbero contagiati in Serie A"

Anche la Serie A sta affrontando in queste settimane la dura battaglia contro il Coronavirus: tanti i calciatori positivi, la versione del sottosegretario Zampa Sono mesi davvero difficili anche per ...

Calcio: Zampa, con soluzione Nba squadre non starebbero così

"La capacità di tenuta dipende dai comportamenti", per questo "se fosse stata accettata la proposta molto rigorosa che era stata fatta inizialmente, oggi le squadre di calcio non avrebbero dei giocato ...

