Coronavirus, Conte: 'Possibili misure restrittive per le Regioni' - Francia, da sabato coprifuoco per 6 settimane in 10 città (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Per le Regioni 'abbiamo predisposto la Possibilità di introdurre misure restrittive non appena se ne presenti la necessità. Per quelle di allentamento occorre invece un'intesa con il ministro della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Per le'abbiamo predisposto latà di introdurrenon appena se ne presenti la necessità. Per quelle di allentamento occorre invece un'intesa con il ministro della ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell… - LegaSalvini : ALTRO CHE MATTEO #SALVINI, CONTE HA I PIENI POTERI E NESSUNO DICE NIENTE - LegaSalvini : COSÌ TORNIAMO INDIETRO. MATTEO #SALVINI ATTACCA CONTE SUL COVID - heyday94 : RT @benq_antonio: Ma il nuovo è fresco #DCPM di #Conte vale solo per gli #Italiani giusto?... Poi si lamentano dei contagi ??.. #14ottobre #… - REstaCorporate : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Conte: 'Possibili misure restrittive per le Regioni' | Francia, da sabato coprifuoco per 6 settimane in 1… -