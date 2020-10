Carolyn Smith retroscena sul tumore: “Ho perdonato chi ne è stato felice…” (VIDEO) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Carolyn Smith ricorda il suo tumore al seno Da qualche settimana Carolyn Smith è impegnata nella 15esima edizione di Ballando con le Stelle col ruolo di giudice. Spesso la coreografia utilizza il suo account Instagram per sfogarsi anche su cose della sua vita privata. Nelle ultime ore, infatti, la donna ha ricordato a tutti i suoi follower che è appena stato il quinto anniversario del giorno in cui ha scoperto di avere un cancro al seno. “Ero a Londra. Un’ora prima di andare a seguire i miei campioni nelle loro gare, ho ricevuto la notizia che nessuno vorrebbe sentire”, ha dichiarato l’ex ballerina sul noto social network. Quando all’epoca fece un visita, il medico le disse: “Hai in tumore al seno”. Ma andiamo a ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 14 ottobre 2020)ricorda il suoal seno Da qualche settimanaè impegnata nella 15esima edizione di Ballando con le Stelle col ruolo di giudice. Spesso la coreografia utilizza il suo account Instagram per sfogarsi anche su cose della sua vita privata. Nelle ultime ore, infatti, la donna ha ricordato a tutti i suoi follower che è appenail quinto anniversario del giorno in cui ha scoperto di avere un cancro al seno. “Ero a Londra. Un’ora prima di andare a seguire i miei campioni nelle loro gare, ho ricevuto la notizia che nessuno vorrebbe sentire”, ha dichiarato l’ex ballerina sul noto social network. Quando all’epoca fece un visita, il medico le disse: “Hai inal seno”. Ma andiamo a ...

