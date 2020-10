Can Yaman impone la clausola contrattuale: “Sulle mie foto non voglio ritocchi” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Diventato il sex symbol d’Italia grazie alle soap turche che lo hanno visto protagonista, Can Yaman ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi dopo il lancio del suo servizio fotografico. Alla nota rivista, l’attore ha chiesto espressamente una clausola contrattuale sulle sue foto affinché non vengano modificate in nessun modo. In più si è raccontato dagli studi ai primi esordi in tv, in particolare spendendo parole d’affetto per i propri fan italiani. Can Yaman svela la sua clausola contrattuale Una grande notizia attende i tantissimi fan di Can Yaman, l’attore turco che ha conquistato l’Italia. Sulla copertina del prossimo numero di Chi, infatti, è in arrivo il ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Diventato il sex symbol d’Italia grazie alle soap turche che lo hanno visto protagonista, Canha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi dopo il lancio del suo serviziografico. Alla nota rivista, l’attore ha chiesto espressamente unasulle sueaffinché non vengano modificate in nessun modo. In più si è raccontato dagli studi ai primi esordi in tv, in particolare spendendo parole d’affetto per i propri fan italiani. Cansvela la suaUna grande notizia attende i tantissimi fan di Can, l’attore turco che ha conquistato l’Italia. Sulla copertina del prossimo numero di Chi, infatti, è in arrivo il ...

