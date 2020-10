Calciomercato Juventus, assist da Ronaldo: Sergio Ramos a Torino? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Quella che potrebbe sembrare apparentemente una follia di Calciomercato, starebbe ricevendo sempre più conferme. Secondo le ultime notizie riportate da Mundo Deportivo, starebbero crescendo piano piano delle piccole tensioni tra Sergio Ramos e il Real Madrid. Il capitano delle merengues vorrebbe rinnovare subito il contratto fino al 2023, ma la pensa diversamente il club madrileno che preferirebbe temporeggiare e prolungare la convivenza con lo spagnolo di anno in anno. Ed ecco che la Juventus potrebbe farsi trovare pronta, sfruttando anche l’ottimo rapporto d’amicizia che lega Ramos e Cristiano Ronaldo. Un altro club che vorrebbe farsi trovare pronto, qualora lo spagnolo dovesse rompere con il Real, secondo sempre Mundo Deportivo, sarebbe il Paris Saint ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Quella che potrebbe sembrare apparentemente una follia di, starebbe ricevendo sempre più conferme. Secondo le ultime notizie riportate da Mundo Deportivo, starebbero crescendo piano piano delle piccole tensioni trae il Real Madrid. Il capitano delle merengues vorrebbe rinnovare subito il contratto fino al 2023, ma la pensa diversamente il club madrileno che preferirebbe temporeggiare e prolungare la convivenza con lo spagnolo di anno in anno. Ed ecco che lapotrebbe farsi trovare pronta, sfruttando anche l’ottimo rapporto d’amicizia che legae Cristiano. Un altro club che vorrebbe farsi trovare pronto, qualora lo spagnolo dovesse rompere con il Real, secondo sempre Mundo Deportivo, sarebbe il Paris Saint ...

tuttosport : ?? #Juve, #Alaba a zero stuzzica #Paratici: ideale per #Pirlo - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? ULTIM'ORA - C'è un altro positivo nella Juve: le condizioni di #McKennie ? - SOSFanta : ?? ULTIM'ORA - C'è un altro positivo nella Juve: le condizioni di #McKennie ? - calciomercatoit : +++ #Juventus ?? UFFICIALE - anche #McKennie positivo al #Coronavirus +++ - sportli26181512 : Juve: i migliori gol in acrobazia VIDEO: I migliori gol in acrobazia della Juventus. -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus: “C’è l’accordo!” Pessima notizia? No, è ottima! Juvenews.eu Calcio: McKennie positivo al Covid, Juve in isolamento

TORINO (14 ottobre 2020) - Un nuovo caso di positività alla Juventus: si tratta di Weston McKennie. Dopo Cristiano Ronaldo, dunque, che sta rientrando in queste ore dal Portogallo, tra i bianconeri ...

Giuseppe Ruocco: “Ronaldo ha lasciato la bolla della Asl, non è un esempio da seguire”

Capisco la rigidità della Lega sul caso Juventus-Napoli perché così non si governa più il mondo del calcio: da sportivo, dico che il Covid inficia la totale equanimità del campionato”.

TORINO (14 ottobre 2020) - Un nuovo caso di positività alla Juventus: si tratta di Weston McKennie. Dopo Cristiano Ronaldo, dunque, che sta rientrando in queste ore dal Portogallo, tra i bianconeri ...Capisco la rigidità della Lega sul caso Juventus-Napoli perché così non si governa più il mondo del calcio: da sportivo, dico che il Covid inficia la totale equanimità del campionato”.