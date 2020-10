Bambino di 2 anni intrappolato nella corda della tenda: muore impiccato (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un Bambino di 2 anni è venuto a mancare dopo essere rimasto impiccato nella cordicella di una tenda. Il piccolo stava saltando sul divano quando è deceduto in seguito allo strangolamento Una disgrazia domestica accaduta lo scorso 7 aprile è stata archiviata come “tragico incidente”. Si tratta della morte del piccolo Cobie Grimshaw, deceduto a soli 2 anni e mezzo nella sua casa di Looe in Cornovaglia. Il Bambino stava giocando sul divano e mentre saltava è rimasto impiccato ad una cordicella per legare le tende. È deceduto per lesioni cerebrali irreversibili in seguito allo strangolamento. Un destino atroce e decisamente troppo ingiusto per un’anima ... Leggi su chenews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Undi 2è venuto a mancare dopo essere rimastocordicella di una. Il piccolo stava saltando sul divano quando è deceduto in seguito allo strangolamento Una disgrazia domestica accaduta lo scorso 7 aprile è stata archiviata come “tragico incidente”. Si trattamorte del piccolo Cobie Grimshaw, deceduto a soli 2e mezzosua casa di Looe in Cornovaglia. Ilstava giocando sul divano e mentre saltava è rimastoad una cordicella per legare le tende. È deceduto per lesioni cerebrali irreversibili in seguito allo strangolamento. Un destino atroce e decisamente troppo ingiusto per un’anima ...

