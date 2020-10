Asl At: Attivo il Centro Unico di Prenotazione (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ... - effettuando la Prenotazione Online tramite: portale regionale 'La mia Salute' sito della Regione Piemonte, al seguente indirizzo: http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/655-... Leggi su gazzettadasti (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ... - effettuando laOnline tramite: portale regionale 'La mia Salute' sito della Regione Piemonte, al seguente indirizzo: http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/655-...

GazzettadAsti : Asl At: Attivo il Centro Unico di Prenotazione - ilmamilio : COVID, Asl Rm 6: da oggi alle 14 attivo Drive In scuole presso ex Ospedale - lavocediasti : Da oggi anche per la Asl di Asti è attivo il Centro Unico di Prenotazione (CUP Piemonte) - GaetaNews24 : APRE DOMANI IL DRIVE-IN A GAETA PRESSO L'EX OSPEDALE MONSIGNOR LUIGI DI LIEGRO, SALITA CAPPUCCINI È ATTIVO DA OGGI… -

Ultime Notizie dalla rete : Asl Attivo Attivo da oggi pomeriggio, ad Albano, il Drive-In Covid della ASL Roma 6 dedicato alle scuole Castelli Notizie Viterbo: Sempre Attiva e Resistente, parte la campagna di tesseramento di Arci

È partita il primo ottobre la nuova campagna di tesseramento di Arci: Sempre Attiva e Resistente è il messaggio scelto quest’anno, un anno molto particolare in cui tutti noi attraversiamo le difficolt ...

Coronavirus: a breve nuovo drive-in a Passo Corese

RIETI - Nel giro di un paio di settimane, al massimo, la Asl di Rieti attiverà a Passo Corese un nuovo drive-in dove verranno i tamponi naso-faringei molecolari per il Covid-19.

È partita il primo ottobre la nuova campagna di tesseramento di Arci: Sempre Attiva e Resistente è il messaggio scelto quest’anno, un anno molto particolare in cui tutti noi attraversiamo le difficolt ...RIETI - Nel giro di un paio di settimane, al massimo, la Asl di Rieti attiverà a Passo Corese un nuovo drive-in dove verranno i tamponi naso-faringei molecolari per il Covid-19.