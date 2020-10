Arte e tecnologie digitali, contest da 1,8 mln per facilitare lo sviluppo urbano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Al via le candidature per il bando da 1,8 mln di euro “Art and the digital: Unleashing creativity for European industry, regions and society” che mira ad unire Arte e tecnologia in centri regionali S+T+ARTS per facilitare lo sviluppo urbano. In particolare, il bando vuole promuovere proposte che mettano in relazione le iniziative presenti in tutta Europa volte a sviluppare sinergie tra le arti e le tecnologie digitali al fine di favorire l’adozione del digitale da pArte delle imprese locali, facilitare e consentire uno sviluppo urbano sostenibile e la coesione sociale, e contribuire a una dimensione umana della tecnologia. L’obiettivo è quindi quello di sostenere la creazione di centri ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Al via le candidature per il bando da 1,8 mln di euro “Art and the digital: Unleashing creativity for European industry, regions and society” che mira ad uniree tecnologia in centri regionali S+T+ARTS perlo. In particolare, il bando vuole promuovere proposte che mettano in relazione le iniziative presenti in tutta Europa volte a sviluppare sinergie tra le arti e leal fine di favorire l’adozione del digitale da pdelle imprese locali,e consentire unosostenibile e la coesione sociale, e contribuire a una dimensione umana della tecnologia. L’obiettivo è quindi quello di sostenere la creazione di centri ...

HangarPiemonte : #PlayFuture Luigi Ferrara: «Non dobbiamo usare le tecnologie senza ragione. Ma farlo per permettere di vivere megli… - lalodim : RT @AgendaDigitalER: ?? #arte e #ricerca in dialogo per generare nuove connessioni grazie al #digitale ?? dal 15 al 17 ottobre al via 'ICT m… - AgendaDigitalER : ?? #arte e #ricerca in dialogo per generare nuove connessioni grazie al #digitale ?? dal 15 al 17 ottobre al via 'IC… - irai_raerae : Non sono riuscita ad allegare il portfolio per l'esame a nuove tecnologie dell'arte e mi sto sentendo una merda, sono una fallita - Seoul_ItalyBTS : era sufficiente fosse visibile alla telecamera. Si è trattato della perfetta trinità di arte, musica e tecnologie digitali. _+ -

Ultime Notizie dalla rete : Arte tecnologie Arte e tecnologie digitali, contest da 1,8 mln per facilitare lo sviluppo urbano Il Denaro Arte e tecnologie digitali, contest da 1,8 mln per facilitare lo sviluppo urbano

Al via le candidature per il bando da 1,8 mln di euro “Art and the digital: Unleashing creativity for European industry, regions and society” che mira ad unire arte e tecnologia in centri regionali S+ ...

Accademia Sironi Cinema - I maestri artigiani della Sardegna

'Il Mestiere dell'Arte' - Documentario sui Maestri Artigiani della Sardegna realizzato dalla Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte dell'Accademia Si ...

Al via le candidature per il bando da 1,8 mln di euro “Art and the digital: Unleashing creativity for European industry, regions and society” che mira ad unire arte e tecnologia in centri regionali S+ ...'Il Mestiere dell'Arte' - Documentario sui Maestri Artigiani della Sardegna realizzato dalla Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte dell'Accademia Si ...