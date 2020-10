Alessia Marcuzzi: “Ho fatto il test”. La conduttrice positiva al Covid: “Ora devo fare altre cose” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ieri pomeriggio (martedì 13 ottobre) era trapelata un’indiscrezione su Alessia Marcuzzi. Si parlava della possibilità che fosse positiva al coronavirus. Tra il pubblico è stata subito preoccupazione per la celebre conduttrice televisiva e, quest’ultima, ha poi confermato tali supposizioni la sera stessa, durante la puntata de Le Iene. Difatti, ieri sera Alessia Marcuzzi avrebbe dovuto affiancare il suo fedele braccio destro Nicola Savino. Il pubblico sperava di vederla in studio, in modo di poter archiviare l’ennesima indiscrezione infondata. Invece la stella televisiva ha spiegato di essere realmente positiva al male che sta affliggendo il mondo intero da mesi. Ora la 47enne si trova in isolamento. Ecco le sue ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ieri pomeriggio (martedì 13 ottobre) era trapelata un’indiscrezione su. Si parlava della possibilità che fosseal coronavirus. Tra il pubblico è stata subito preoccupazione per la celebretelevisiva e, quest’ultima, ha poi confermato tali supposizioni la sera stessa, durante la puntata de Le Iene. Difatti, ieri seraavrebbe dovuto affiancare il suo fedele braccio destro Nicola Savino. Il pubblico sperava di vederla in studio, in modo di poter archiviare l’ennesima indiscrezione infondata. Invece la stella televisiva ha spiegato di essere realmenteal male che sta affliggendo il mondo intero da mesi. Ora la 47enne si trova in isolamento. Ecco le sue ...

