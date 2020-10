Trento-Modena in tv; data, orario e diretta streaming Superlega 2020/2021 (Di martedì 13 ottobre 2020) L’Itas Trentino ospita la Leo Shoes Modena: ecco data, orario e come vedere in tv e streaming il match valido per la quinta giornata di andata della Superlega 2020/2021. Il big match di giornata va in scena in ritardo, per via degli appuntamenti in Champions League di Trento. L’appuntamento è per giovedì 5 novembre alle ore 20:30. La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Raiplay. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA QUINTA GIORNATA DI Superlega 2020/2021 LA CLASSIFICA E TUTTI I RISULTATI Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) L’Itas Trentino ospita la Leo Shoes: eccoe come vedere in tv eil match valido per la quinta giornata di andella. Il big match di giornata va in scena in ritardo, per via degli appuntamenti in Champions League di. L’appuntamento è per giovedì 5 novembre alle ore 20:30. La partita sarà visibile intv in chiaro su Rai Sport + HD e insu Raiplay. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA QUINTA GIORNATA DILA CLASSIFICA E TUTTI I RISULTATI

sportface2016 : #volley #SuperLega 2020/2021: ecco data, orario e come vedere il match della quinta giornata #Trento-#Modena - yume0302hana : RT @pilloledivolley: 4ª RS risultati: Lube e Perugia passano in tre set, 3-0 anche per Trento a Piacenza. Colpo di Milano a Modena, Ravenna… - y_u_u1211 : RT @pilloledivolley: 4ª RS risultati: Lube e Perugia passano in tre set, 3-0 anche per Trento a Piacenza. Colpo di Milano a Modena, Ravenna… - _ilovedelpo : @fleursdumal Ma dipende, un po' tutte. Ho una preferenza per la Lube ma seguo anche milano, trento, modena - _aoi_yuki_ : RT @pilloledivolley: 4ª RS risultati: Lube e Perugia passano in tre set, 3-0 anche per Trento a Piacenza. Colpo di Milano a Modena, Ravenna… -

Ultime Notizie dalla rete : Trento Modena Trento-Modena in tv; data, orario e diretta streaming Superlega 2020/2021 Sportface.it Trento-Modena in tv; data, orario e diretta streaming Superlega 2020/2021

L’Itas Trentino ospita la Leo Shoes Modena: ecco data, orario e come vedere in tv e streaming il match valido per la quinta giornata di andata della Superlega 2020/2021. Il big match di giornata va in ...

Cyber truffa della mail aziendale Sette arresti e perquisizioni a Bergamo

La Procura distrettuale di Trento, al termine delle indagini condotte con la Squadra ... bonifici verso i conti correnti di sei società fantasma con sede a Milano, Modena e Reggio Emilia. Il tutto ...

L’Itas Trentino ospita la Leo Shoes Modena: ecco data, orario e come vedere in tv e streaming il match valido per la quinta giornata di andata della Superlega 2020/2021. Il big match di giornata va in ...La Procura distrettuale di Trento, al termine delle indagini condotte con la Squadra ... bonifici verso i conti correnti di sei società fantasma con sede a Milano, Modena e Reggio Emilia. Il tutto ...