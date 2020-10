Trasporti a rischio contagio: le regioni insistono con la Dad, no del governo (Di martedì 13 ottobre 2020) «È una situazione critica quella dei Trasporti. Ci sono momenti di affollamento, dobbiamo evitarli. Continueremo a monitorare e a investire per garantire la sicurezza»: il premier Giuseppe Conte ieri ha riassunto così il tema trasporto pubblico locale escludendo però di introdurre la Didattica a distanza come soluzione al problema. Oggi pomeriggio il Tpl sarà al centro di un incontro convocato dalla ministra Paola De Micheli con le associazioni di categoria, i rappresentanti della Conferenza delle regioni, Anci e Unione della … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 13 ottobre 2020) «È una situazione critica quella dei. Ci sono momenti di affollamento, dobbiamo evitarli. Continueremo a monitorare e a investire per garantire la sicurezza»: il premier Giuseppe Conte ieri ha riassunto così il tema trasporto pubblico locale escludendo però di introdurre la Didattica a distanza come soluzione al problema. Oggi pomeriggio il Tpl sarà al centro di un incontro convocato dalla ministra Paola De Micheli con le associazioni di categoria, i rappresentanti della Conferenza delle, Anci e Unione della … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

«È una situazione critica quella dei trasporti. Ci sono momenti di affollamento, dobbiamo evitarli. Continueremo a monitorare e a investire per garantire la sicurezza»: il premier Giuseppe Conte ieri ...

Il nodo del trasporto pubblico sotto pressione, e quindi a maggior rischio contagi, è dunque al centro dell’attenzione di tecnici e politici. Un’idea per svuotare autobus e metro è quella della ...

