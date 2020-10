Skyscraper | trama e curiosità sul film d’azione del 2018

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 13 ottobre 2020)è ilche andrà in onda stasera, alle ore 21.21 su Canale 5. Il titolo originale del, ovvero Grattacielo. Ecco tutte le curiosità deldel, trailer, cast e curiositàè una pellicola del. Lo sceneggiatore e regista Rawson Marshall Thurber si cimenta in un nuovo genere in questa pellicola. Infatti, prima delaveva fatto una serie di commedie, come: Palle al balzo (2004),The Mysteries of Pittsburgh (2008),Come ti spaccio la famiglia (2013),Una spia e mezzo (2016).Ildelè ispirato a Die Hard – Trappola di ...