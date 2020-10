Sintomatici, asintomatici, dubbi Ecco le regole caso per caso (Di martedì 13 ottobre 2020) Redazione Quarantena corta (10 giorni) per chi non ha sintomi Test antigeni consigliati a chi ha avuto solo contatti Riduzione del periodo di quarantena e un solo tampone negativo per dichiarare la guarigione. Anche per decongestionare il sistema di screening che negli ultimi giorni è andato in affanno. Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera a un allentamento delle misure relative all'uscita dalla quarantena e ieri il ministero della Salute con una circolare ha aggiornato le indicazioni. Nel documento prima di tutto si chiarisce che «l'isolamento dei casi di documentata infezione da Sars Cov2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione». Mentre la quarantena «si riferisce ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 ottobre 2020) Redazione Quarantena corta (10 giorni) per chi non ha sintomi Test antigeni consigliati a chi ha avuto solo contatti Riduzione del periodo di quarantena e un solo tampone negativo per dichiarare la guarigione. Anche per decongestionare il sistema di screening che negli ultimi giorni è andato in affanno. Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera a un allentamento delle misure relative all'uscita dalla quarantena e ieri il ministero della Salute con una circolare ha aggiornato le indicazioni. Nel documento prima di tutto si chiarisce che «l'isolamento dei casi di documentata infezione da Sars Cov2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione». Mentre la quarantena «si riferisce ...

