Serie B si passa alle vie legali in caso di ok ai fondi (Di martedì 13 ottobre 2020) Si terrà questo pomeriggio l’assemblea della Lega Serie A decisiva sul tema dell’ingresso dei fondi di private equity nel mondo del pallone italiano. Una decisione – scrive MF-Milano Finanza – sulla quale incombe già il ricorso della Serie B. Negli ultimi giorni il presidente della Lega cadetta, Mauro Balata, ha intrattenuto un fitto carteggio con l’omologo di Serie A, Paolo Dal Pino. Dopo aver intimato ad adempiere gli obblighi previsti dall’accordo di separazione fra le leghe del 2009, fra cui il 7,5% di mutualità, due giorni fa Balata ha ribadito che l’ingresso dei fondi nella media company «rischia di pregiudicare gli interessi di quelle società che nei prossimi anni accederanno alla massima ... Leggi su itasportpress (Di martedì 13 ottobre 2020) Si terrà questo pomeriggio l’assemblea della LegaA decisiva sul tema dell’ingresso deidi private equity nel mondo del pallone italiano. Una decisione – scrive MF-Milano Finanza – sulla quale incombe già il ricorso dellaB. Negli ultimi giorni il presidente della Lega cadetta, Mauro Balata, ha intrattenuto un fitto carteggio con l’omologo diA, Paolo Dal Pino. Dopo aver intimato ad adempiere gli obblighi previsti dall’accordo di separazione fra le leghe del 2009, fra cui il 7,5% di mutualità, due giorni fa Balata ha ribadito che l’ingresso deinella media company «rischia di pregiudicare gli interessi di quelle società che nei prossimi anni accederanno alla massima ...

ItaSportPress : Serie B si passa alle vie legali in caso di ok ai fondi - - arrogantdikhead : Constatazione positiva della clip, della serie accontentianoci di quello che passa in convento. Penso che Cristiano… - a_tanzarella : Sesta puntata della serie “Quando sei in pausa pranzo e non ti passa più, escono fuori le meglio cose!” @ Piacenza - sportli26181512 : Roma, il nuovo stadio passa da un centro commerciale: Roma, il nuovo stadio passa da un centro commerciale Oggi il… - Gazzetta_it : #Roma, il nuovo stadio passa da un centro commerciale -

Ultime Notizie dalla rete : Serie passa Disservizi Eleven Sports: la Serie C passa all'attacco, Ghirelli: "Irritazione altissima" BariToday ANDERSEN, Mi seguivano in Serie A oltre al Fulham

Joachim Andersen, difensore ex Lione passato al Fulham nelle ultime ore del calciomercato, era stato accostato a numerose squadre di Serie A, tra cui la Fiorentina. A confermare la notizia ci ...

Prosegue il dramma della Serie C: anche il Livorno è a un passo dal fallimento. I dettagli

Dopo il fallimento del Trapani potrebbe esserci un'altra società ad alzare bandiera bianca. E, anche in questo caso, si tratta di un club dalla grande ...

Joachim Andersen, difensore ex Lione passato al Fulham nelle ultime ore del calciomercato, era stato accostato a numerose squadre di Serie A, tra cui la Fiorentina. A confermare la notizia ci ...Dopo il fallimento del Trapani potrebbe esserci un'altra società ad alzare bandiera bianca. E, anche in questo caso, si tratta di un club dalla grande ...