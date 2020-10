Serie A | i calciatori positivi al coronavirus

(Di martedì 13 ottobre 2020)A, i giocatorial. Ecco tutti i tesserati che hanno contratto il Covid-19. ROMA –A, i giocatorial. Il Covid-19 ha ripreso a circolare anche nelle squadre di calcio italiane con i giocatori che sono usciti dalla ‘bolla’ per le vacanze estive. Sinisa MihajlovicA, i giocatorialDi seguito i giocatorialsquadra per squadra (in aggiornamento). Atalanta: Czyborra (guarito). Nella giornata del 31 agosto l’Atalanta ha comunicato le presenza di trerisultatial Covid. Sono asintomatici, i nomi non sono stati comunicati. ...

ROMA- L'assemblea di Lega Serie A, presieduta da Paolo Dal Pino ... sono stati fra i primi ad appoggiare questa rivoluzione finanziaria che apre al nostro calcio, in questo momento così complicato, ...Il calciatore non ha sintomi e si trova attualmente in isolamento ... unica soluzione per evitare la nascita di nuovi focolai all'interno dei gruppi squadra di Serie A. Una situazione non facile da ...