Sanford (Usa): primo comizio di Trump dopo il Covid, folla in delirio (Di martedì 13 ottobre 2020) Fra 22 giorni torneremo a vincere in Florida e nell'intero Paese: Donald Trump, nel suo primo comizio dopo essere risultato positivo al coronavirus manda in visibilio i suoi sostenitori Leggi su firenzepost (Di martedì 13 ottobre 2020) Fra 22 giorni torneremo a vincere in Florida e nell'intero Paese: Donald, nel suoessere risultato positivo al coronavirus manda in visibilio i suoi sostenitori

FirenzePost : Sanford (Usa): primo comizio di Trump dopo il Covid, folla in delirio - fisco24_info : Trump a comizio in Florida: 'Sono forte, bacerei tutti' : 'Mi sento in forze' ha detto il presidente Usa nella man… -