Salvini cita Orwell contro il Dpcm: 'Neanche in 1984'. Il web si scatena: 'Se solo avesse immaginato...' (Di martedì 13 ottobre 2020) Matteo Salvini attacca il nuovo Dpcm e George Orwell finisce in tendenza su Twitter . Tutto per via di un tweet del senatore e leader della Lega, che aveva attaccato l'ipotesi di divieto, poi ... Leggi su leggo (Di martedì 13 ottobre 2020) Matteoattacca il nuovoe Georgefinisce in tendenza su Twitter . Tutto per via di un tweet del senatore e leader della Lega, che aveva attaccato l'ipotesi di divieto, poi ...

giornalettismo : Non c'è alcun divieto per quanto concerne il 'limite di sei persone ospitate in una casa', ma solo una raccomandazi… - Ggmar00 : RT @postofisso2012: Nemmeno Orwell avrebbe mai immaginato un futuro nel quale uno come Salvini lo cita. - eliorlandi : RT @postofisso2012: Nemmeno Orwell avrebbe mai immaginato un futuro nel quale uno come Salvini lo cita. - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Salvini cita Orwell contro il Dpcm: «Neanche in 1984». Il web si scatena: «Se solo avesse immaginato...» - deca_hemmyblack : RT @postofisso2012: Nemmeno Orwell avrebbe mai immaginato un futuro nel quale uno come Salvini lo cita. -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini cita Salvini cita Orwell contro il Dpcm: «Neanche in 1984». Il web si scatena: «Se solo avesse immaginato...» Leggo.it Il tweet fuori luogo di Matteo Salvini sulle feste private

Una volta citava Oriana Fallaci, ora l’autore preferito da Matteo Salvini e dai sovranisti è George Orwell. Ma solo a giorni alterni. E così, mentre l’ultimo dpcm firmato da Giuseppe Conte e Roberto S ...

"Conte vuole la polizia nei condomini". Salvini all'attacco: neanche il Grande Fratello

Neanche George Orwell sarebbe arrivato a tanto, siamo alla follia, rileggiamoci '1984'", twitta Salvini citando il romanzo dello scrittore britannico in cui il Grande Fratello controlla l'ordine ...

Una volta citava Oriana Fallaci, ora l’autore preferito da Matteo Salvini e dai sovranisti è George Orwell. Ma solo a giorni alterni. E così, mentre l’ultimo dpcm firmato da Giuseppe Conte e Roberto S ...Neanche George Orwell sarebbe arrivato a tanto, siamo alla follia, rileggiamoci '1984'", twitta Salvini citando il romanzo dello scrittore britannico in cui il Grande Fratello controlla l'ordine ...