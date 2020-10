Roma | negativi tutti i tamponi | questa mattina allenamento

(Di martedì 13 ottobre 2020)- Latira un sospiro di sollievo . I giocatori di Under 18, Primavera, prima squadra ei componenti staff delle tre categorie ieri sono stati sottoposti al tampone per la positività ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma negativi

Sospiro di sollievo in casa Roma. Dopo le tre positività nelle giovanili emerse sabato, i tamponi effettuati ieri mattina in modalità drive in hanno dato tutti esito negativo per la prima squadra, ...Diawara lunedì scorso aveva lasciato Trigoria da negativo al virus e lo era anche al suo arrivo ... Amadou Diawara, attuale centrocampista della Roma ed ex Bologna e Napoli è risultato positivo al ...