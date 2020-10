Qui crolla il Vaticano, Cecilia Marogna arrestata a Milano: chi è questa donna (Di martedì 13 ottobre 2020) Un altro terremoto in Vaticano: è stata arrestata a Milano dalle Fiamme Gialle la manager del cardinale Angelo Becciu, Cecilia Marogna, in seguito a un ordine di cattura internazionale tramite Interpol. La Marogna è l'esperta di relazioni diplomatiche coinvolta nello scandalo finanziario che sta travolgendo il Vaticano. Nel mirino degli inquirenti della Santa Sede ci sarebbero bonifici per mezzo milioni di euro ricevuti dal Vaticano per operazioni segrete umanitarie tra Africa e Asia e che per la metà sarebbero però finiti nell'acquisto di borse di pregio, cosmetici e altri beni di lusso. La Marogna, 39 anni e di Cagliari, avrebbe stretto relazioni con la Segreteria di Stato al tempo in cui Becciu era ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Un altro terremoto in: è statadalle Fiamme Gialle la manager del cardinale Angelo Becciu,, in seguito a un ordine di cattura internazionale tramite Interpol. Laè l'esperta di relazioni diplomatiche coinvolta nello scandalo finanziario che sta travolgendo il. Nel mirino degli inquirenti della Santa Sede ci sarebbero bonifici per mezzo milioni di euro ricevuti dalper operazioni segrete umanitarie tra Africa e Asia e che per la metà sarebbero però finiti nell'acquisto di borse di pregio, cosmetici e altri beni di lusso. La, 39 anni e di Cagliari, avrebbe stretto relazioni con la Segreteria di Stato al tempo in cui Becciu era ...

la_frig : RT @BBBroTa: @HuffPostItalia è una linea onestamente più corretta: come si può vietare qualcosa che avviene in una casa privata e come si p… - BBBroTa : @HuffPostItalia è una linea onestamente più corretta: come si può vietare qualcosa che avviene in una casa privata… - GrazianoMereu : RT @StefanoPutinati: E’ certamente una fake. Ma la dice lunga su dove siamo. Sull’annullamento del matrimonio per eccesso di persone crolla… - StefanoPutinati : E’ certamente una fake. Ma la dice lunga su dove siamo. Sull’annullamento del matrimonio per eccesso di persone cro… - rafiorentino : Ricordare Una canzone di Gianni Morandi: Tu nel tuo letto caldo Io per la strada al freddo Ma non è questo che mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Qui crolla Maltempo nel Novarese, crolla il ponte sul fiume Sesia a Romagnano. Era appena stato riaperto La Stampa Il Pil crollerà (meno) ma sul debito… l’Italia vista dal Fmi

Fmi riduce le perdite di Pil per il 2020 a -10,6% ma stima un calo di gran lunga peggiore al -9% previsto nella Nota di Aggiornamento al Def. Sul debito niente scherzi, c'è solo un modo per domarlo: l ...

Germania: investitori pessimisti, crolla Zew a ottobre

Se vuoi aggiornamenti su Germania: investitori pessimisti, crolla Zew a ottobre inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.

Fmi riduce le perdite di Pil per il 2020 a -10,6% ma stima un calo di gran lunga peggiore al -9% previsto nella Nota di Aggiornamento al Def. Sul debito niente scherzi, c'è solo un modo per domarlo: l ...Se vuoi aggiornamenti su Germania: investitori pessimisti, crolla Zew a ottobre inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.