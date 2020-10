Quando la «disgrazia» è nei sogni inascoltati (Di mercoledì 14 ottobre 2020) C’è un autoritratto-fotomontaggio di Saul Steimberg dove il grande artista da vecchio si ritrae tenendo per mano se stesso bambino. Ben ordinato e vestito alla moda scolastica di fine ottocento. Anche Enzo Scandurra nel suo romanzo La disgrazia (Castelvecchi, pp.156, euro 17,50) si fa prendere per mano dal se stesso bambino. E con i suoi occhi rilegge la propria storia e quella di Roma che si trasforma. Il bambino cresce con l’espandersi della città. Vede i palazzoni della periferia che … Continua L'articolo Quando la «disgrazia» è nei sogni inascoltati proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 14 ottobre 2020) C’è un autoritratto-fotomontaggio di Saul Steimberg dove il grande artista da vecchio si ritrae tenendo per mano se stesso bambino. Ben ordinato e vestito alla moda scolastica di fine ottocento. Anche Enzo Scandurra nel suo romanzo La(Castelvecchi, pp.156, euro 17,50) si fa prendere per mano dal se stesso bambino. E con i suoi occhi rilegge la propria storia e quella di Roma che si trasforma. Il bambino cresce con l’espandersi della città. Vede i palazzoni della periferia che … Continua L'articolola «» è neiproviene da il manifesto.

