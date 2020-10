Papillon | la vera storia di un innocente rinchiuso nell' isola del Diavolo

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 13 ottobre 2020) Erika Pomellaè un classico del mondo cinematografico in cui si racconta la terribiledi un uomo accusato ingiustamente di omicidio e costretto a passare anni in una prigione della Guyana francese- che verrà trasmesso questa sera alle 21.23 su Rai 4 - è il film del 1973 con Steve McQueen e Dustin Hoffman. La pellicola, diventata un vero e proprio cult cinematografico, è tratta dal romanzo omonimo di Henri Charrière che racconta l'incredibiledello scrittore francese naturalizzato poi venezuelano. Ladi Henri Charriere potrebbe rappresentare un vero e proprio caso di "cattiva giustizia", visto che l'intera epopea ruota intorno all'arresto dell'uomo per un crimine per il quale si è sempre ...