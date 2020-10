"Non è stato neppure nominato". Alta tensione-Mauro Corona, voci impazzite a poche ore da CartaBianca: la Berlinguer che fa? (Di martedì 13 ottobre 2020) Altro giro, o meglio altra settimana, e torna il tormentone. Questa sera, martedì 13 ottobre, andrà in onda la nuova puntata di CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer su Rai 3. E, come da alcune settimane a questa parte, il pubblico e gli addetti ai lavori si interrogano: questa volta, Mauro Corona ci sarà oppure no? Lo scrittore e alpinista è scomparso dal giorno della ormai celeberrima litigata in cui diede della "gallina" alla Berlinguer. La scorsa settimana alcune voci affermavano che sarebbe tornato, ma così non è stato. Anzi, Corona non è stato neppure nominato nel corso della puntata. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Altro giro, o meglio altra settimana, e torna il tormentone. Questa sera, martedì 13 ottobre, andrà in onda la nuova puntata di, il programma di Biancasu Rai 3. E, come da alcune settimane a questa parte, il pubblico e gli addetti ai lavori si interrogano: questa volta,ci sarà oppure no? Lo scrittore e alpinista; scomparso dal giorno della ormai celeberrima litigata in cui diede della "gallina" alla. La scorsa settimana alcuneaffermavano che sarebbe tornato, ma così non. Anzi,nonnel corso della puntata. La ...

