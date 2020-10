“Non siamo nella seconda ondata, a Bergamo solo 2 ricoverati”. Parla il primario del Papa Giovanni (Di martedì 13 ottobre 2020) Bergamo, 13 ott – «Non siamo dentro alla seconda ondata». A dirlo è il dottor Marco Rizzi, primario dell’Unità operativa malattie infettive all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Qualcuno che la pandemia l’ha guardata bene in faccia: un medico che per mesi ha operato in trincea, nell’ospedale della città italiana più piagata dal virus. A prova del bollino di «negazionista», quindi, che qualche alfiere dell’«emergenza a tutti i costi» vorrebbe subito apporre su chiunque non aderisce alla narrazione apocalittica del contagio ritornata in auge negli ultimi giorni. Due ricoverati in tutto Rizzi snocciola qualche numero sulla situazione attuale ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 13 ottobre 2020), 13 ott – «Nondentro alla». A dirlo è il dottor Marco Rizzi,dell’Unità operativa malattie infettive all’ospedaledi. Qualcuno che la pandemia l’ha guardata bene in faccia: un medico che per mesi ha operato in trincea, nell’ospedale della città italiana più piagata dal virus. A prova del bollino di «negazionista», quindi, che qualche alfiere dell’«emergenza a tutti i costi» vorrebbe subito apporre su chiunque non aderisce alla narrazione apocalittica del contagio ritornata in auge negli ultimi giorni. Due ricoverati in tutto Rizzi snocciola qualche numero sulla situazione attuale ...

matteosalvinimi : Non più di sei persone a casa di ciascuno... Perché sette porta sfortuna? Togliamo la Polizia dalle strade e la tra… - robertosaviano : 'Abbiamo bisogno di far crescere la consapevolezza che oggi o ci salviamo tutti o non si salva nessuno.' Questa fra… - Marcozanni86 : Se non fosse tragico ci sarebbe da ridere. Questi sono i 'quelli credibili', quelli che prima ci fanno lanciare nel… - matt3oswift13 : RT @effetto_pacman: Siamo nel 2020 e non ho ancora capito perché ogni anno le persone si sentono in diritto di criticare la apple o chiunqu… - razorblack66 : RT @duxfightdemon: @macche2palle A casa siamo in due, ma mia suocera non verrà perché ci schifa. Sono felice ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : “Non siamo s.Oliver implementa Centric PLM™ con grande rapidità e agilità Fortune Italia