Nacho Vidal arrestato per guida pericolosa: 'Mi hanno drogato' (Di martedì 13 ottobre 2020) Nacho Vidal - Foto: Instagram Come si legge su Leggo.it: 'I colleghi, allertati dall'uomo, hanno inseguito e raggiunto la vettura, trovando Nacho Vidal in stato confusionale, con le pupille dilatate ... Leggi su igossip (Di martedì 13 ottobre 2020)- Foto: Instagram Come si legge su Leggo.it: 'I colleghi, allertati dall'uomo,inseguito e raggiunto la vettura, trovandoin stato confusionale, con le pupille dilatate ...

LadyNews_ : #NachoVidal arrestato per guida pericolosa: 'Mi hanno drogato' - Coolman64858503 : RT @fyfriendlyfire: ? Playing With Sticks ??: Shaina, Rocco Siffredi, Nacho Vidal, Kid Jamaica, Juliano Ferraz ??: Rocco Siffredi https://t… - _DAGOSPIA_ : NACHO VIDAL E' STATO ARRESTATO PER GUIDA PERICOLOSA: ERA REDUCE DA UNA FESTA E SOSTIENE DI...… - MargaritaEncin7 : @FJRealMadridCF Rocco Siffredi, Nacho Vidal y mi marido. - 82Aimar : @badmonta Qualcuno ha detto Nacho Vidal? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Nacho Vidal Nacho Vidal arrestato per guida pericolosa: “Mi hanno drogato” iGossip Nacho Vidal arrestato per guida pericolosa: “Mi hanno drogato”

Nacho Vidal è stato arrestato per guida pericolosa e senza patente a Valencia. Il celebre divo spagnolo a luci rosse ha rivelato di essere stato drogato da qualcuno.

nacho vidal rocco siffredi 2

Media e tv Politica Business Cafonal Cronache Sport. Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i sogge ...

Nacho Vidal è stato arrestato per guida pericolosa e senza patente a Valencia. Il celebre divo spagnolo a luci rosse ha rivelato di essere stato drogato da qualcuno.Media e tv Politica Business Cafonal Cronache Sport. Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i sogge ...