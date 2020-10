Milik attacca il Napoli: “Con me sono stati poco professionali” (Di martedì 13 ottobre 2020) Milik attacca il Napoli – Non è un momento facile per Arkadiuz Milik a Napoli. L’attaccante polacco, già dalla fine della scorsa stagione era stato dichiarato sul mercato, ma per il suo trasferimento alla Juventus, prima, e alla Roma, poi, non se n’è fatto niente. L’attaccante è rimasto al Napoli da separato in casa e adesso aspetta l’occasione giusta a gennaio quando avrà nuovamente l’opportunità di cambiare squadra. Il giocatore ha rilasciato una lunga intervista a Sportowefakty.pl attaccando gli azzurri per il loro comportamento nei suoi confronti: “Il Napoli voleva prolungare e mi ha messo di fronte a un bivio: firmare il ... Leggi su giornal (Di martedì 13 ottobre 2020)il– Non è un momento facile per Arkadiuz. L’nte polacco, già dalla fine della scorsa stagione era stato dichiarato sul mercato, ma per il suo trasferimento alla Juventus, prima, e alla Roma, poi, non se n’è fatto niente. L’nte è rimasto alda separato in casa e adesso aspetta l’occasione giusta a gennaio quando avrà nuovamente l’opportunità di cambiare squadra. Il giocatore ha rilasciato una lunga intervista a Sportowefakty.plndo gli azzurri per il loro comportamento nei suoi confronti: “Ilvoleva prolungare e mi ha messo di fronte a un bivio: firmare il ...

Queste le parole dell'attaccante polacco Arkadiusz Milik che, ai microfoni di Sportowefakty, commenta le sue ultime settimane, che lo hanno visto passare da nome caldo del mercato estivo, con Juve e ...

Si aggiunge una nuova pretendente per Milik: il Siviglia pensa al polacco per l’attacco

Le ultime voci di calciomercato in casa Napoli arrivano dalla Spagna dove spunta un interessamento del Siviglia per Milik. Il polacco ha una lunga fila di pretendenti ed il contratto in scadenza per l ...

