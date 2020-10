Milano in rosso con gli altri mercati europei (Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) – Milano è debole assieme alle altre Borse di Eurolandia, in attesa dell’avvio di Wall Street, dopo lo stop al vaccino anti-Covid di J&J. A pesare sui listini concorre anche il deterioramento del sentiment segnalato dall’indice ZEW, mentre si guarda con attenzione al vertice europeo sulla Brexit. Prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%. Invariato lo spread, che si posiziona a +122 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,68%. Tra i listini europei tentenna Francoforte, che cede lo 0,64%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a -0,12%, e sostanzialmente debole Parigi, che registra una flessione dello 0,38%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,42% sul FTSE MIB. ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) –è debole assieme alle altre Borse di Eurolandia, in attesa dell’avvio di Wall Street, dopo lo stop al vaccino anti-Covid di J&J. A pesare sui listini concorre anche il deterioramento del sentiment segnalato dall’indice ZEW, mentre si guarda con attenzione al vertice europeo sulla Brexit. Prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%. Invariato lo spread, che si posiziona a +122 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,68%. Tra i listinitentenna Francoforte, che cede lo 0,64%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a -0,12%, e sostanzialmente debole Parigi, che registra una flessione dello 0,38%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,42% sul FTSE MIB. ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano rosso Milano in rosso con gli altri mercati europei Teleborsa Dario Fo, il “giullare” che vinse il Nobel per la letteratura

C’è un filo rosso che ha legato le opere del sommo drammaturgo ... “caduto” dalla finestra al quarto piano della Questura di Milano. Fu uno gli intellettuali che firmarono la lettera contro il ...

Borsa: Europa in rosso a meta' seduta, a Milano (-0,4%) giu' le banche

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 ott - Torna la prudenza sui listini azionari europei, tutti in rosso a meta' seduta in attesa di Wall Street e delle indicazioni in arrivo dalle trimestrali ...

