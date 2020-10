Medio Oriente, il Covid porta nuove sfide alla sicurezza. Ora sta ai governi agire per il meglio (Di martedì 13 ottobre 2020) Con l’inizio della prossima fase del Covid-19, si prevede una nuova ondata di frustrazione economica e malcontento popolare in tutto il mondo. La sfida a cui i governi sono chiamati a far fronte sarà bilanciare la minaccia del Covid con il mantenimento dell’ordine, che sarà in bilico a causa delle sempre più pressanti difficoltà della popolazione. Queste precarie condizioni economiche e sociali possono generare sfiducia e la percezione di mancanza di credibilità dei governi tra i loro cittadini. In combinazione con un diffuso aumento della povertà, la confusione sociale e la criminalità potrebbero aumentare, e di conseguenza vi sarebbe un incremento della pressione sui governi che si trovano ad affrontare queste ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Con l’inizio della prossima fase del-19, si prevede una nuova ondata di frustrazione economica e malcontento popolare in tutto il mondo. La sfida a cui isono chiamati a far fronte sarà bilanciare la minaccia delcon il mantenimento dell’ordine, che sarà in bilico a causa delle sempre più pressanti difficoltà della popolazione. Queste precarie condizioni economiche e sociali possono generare sfiducia e la percezione di mancanza di credibilità deitra i loro cittadini. In combinazione con un diffuso aumento della povertà, la confusione sociale e la criminalità potrebbero aumentare, e di conseguenza vi sarebbe un incremento della pressione suiche si trovano ad affrontare queste ...

