(Di martedì 13 ottobre 2020) Giammarco Oberto per www.leggo.itpartyche diventano focolai, serate danzanti nei bar, feste di compleanno che finiscono in isolamento fiduciario.party fino all'alba, non uno con la mascherina. Cronaca ...

angeloghinelli : RT @_DAGOSPIA_: MATRIMONI, COMPLEANNI E RAVE: ECCO LE CRONACHE DA UN PAESE IRRESPONSABILE CHE EVITA IL... - Massimilianosg3 : RT @_DAGOSPIA_: MATRIMONI, COMPLEANNI E RAVE: ECCO LE CRONACHE DA UN PAESE IRRESPONSABILE CHE EVITA IL... - _DAGOSPIA_ : MATRIMONI, COMPLEANNI E RAVE: ECCO LE CRONACHE DA UN PAESE IRRESPONSABILE CHE EVITA IL... - stefaniabenemio : RT @valy_s: Dunque.. Secondo il nuovo DPCM, pare: -si possano fare feste civili o religiose fino a 30 persone. Quindi matrimoni, compleanni… - Karm3nB : RT @valy_s: Dunque.. Secondo il nuovo DPCM, pare: -si possano fare feste civili o religiose fino a 30 persone. Quindi matrimoni, compleanni… -

Ultime Notizie dalla rete : matrimoni compleanni

Leggo.it

Tra le richieste, una clausola di salvaguardia per i matrimoni, maggiori controlli in strada, un piano investimenti su Tpl ...In merito al decreto, la Conferenza delle Regioni ha inviato una lettera al Governo, tra le richieste una clausola di salvaguardia per i matrimoni, maggiori controlli in strada, un piano investimenti ...