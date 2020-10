Mascherina anche in casa: le spiegazioni di Conte (Di martedì 13 ottobre 2020) Con la risalita della curva dei contagi si è reso necessario un nuovo Dpcm che impone delle restrizioni e prevede delle raccomandazioni per evitare il coronavirus. Secondo il premier anche se le regole anticontagio “comporteranno sacrifici ulteriori ma siamo convinti che rispettando queste misure potremo adeguatamente affrontare questa nuova fase. Il nostro obiettivo è molto chiaro: evitare di far ripiombare il Paese in un lockdown generalizzato. L’economia sta ricominciando a correre, per tutelare l’economia e insieme la salute dobbiamo rispettare queste regole”. Per quanto riguarda la Mascherina in casa il premier spiega: Dobbiamo migliorare i comportamenti anche in abitazioni private, l’evoluzione della curva si è innalzata soprattutto per dinamiche in ... Leggi su pensioniefisco (Di martedì 13 ottobre 2020) Con la risalita della curva dei contagi si è reso necessario un nuovo Dpcm che impone delle restrizioni e prevede delle raccomandazioni per evitare il coronavirus. Secondo il premierse le regole anticontagio “comporteranno sacrifici ulteriori ma siamo convinti che rispettando queste misure potremo adeguatamente affrontare questa nuova fase. Il nostro obiettivo è molto chiaro: evitare di far ripiombare il Paese in un lockdown generalizzato. L’economia sta ricominciando a correre, per tutelare l’economia e insieme la salute dobbiamo rispettare queste regole”. Per quanto riguarda lainil premier spiega: Dobbiamo migliorare i comportamentiin abitazioni private, l’evoluzione della curva si è innalzata soprattutto per dinamiche in ...

