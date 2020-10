Ligabue smentisce il bacio gay a Milano: “Attenti alle notizie false” (Di martedì 13 ottobre 2020) Ligabue smentisce il bacio gay a Milano, dopo che la foto in Stazione Centrale era diventata virale. L’artista di Correggio ha appena presentato il suo ultimo libro proprio nella cittadina emiliana che gli ha dato i natali, commentando divertito: “Massimo se comincio a fumare ti avviso prima”. Il palco del Teatro Asioli di Correggio ha quindi ospitato la smentita del bacio omo che ha fatto il giro del web e, quella sigaretta stretta tra le dita, sarebbe la prova provata che quell’uomo non risponda al nome di Luciano Ligabue. Accertata la totale estraneità alla foto, Ligabue ha poi invitato a stare attenti alle fake news: “Quello della foto non sono io, attenti alle fake news che minano la ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 ottobre 2020)ilgay a, dopo che la foto in Stazione Centrale era diventata virale. L’artista di Correggio ha appena presentato il suo ultimo libro proprio nella cittadina emiliana che gli ha dato i natali, commentando divertito: “Massimo se comincio a fumare ti avviso prima”. Il palco del Teatro Asioli di Correggio ha quindi ospitato la smentita delomo che ha fatto il giro del web e, quella sigaretta stretta tra le dita, sarebbe la prova provata che quell’uomo non risponda al nome di Luciano. Accertata la totale estraneità alla foto,ha poi invitato a stare attentifake news: “Quello della foto non sono io, attentifake news che minano la ...

