Lezioni a distanza e feste in casa, il governo si spacca (Di martedì 13 ottobre 2020) La ministra Azzolina: gli studenti resteranno in aula. Dal Colle dubbi di costituzionalità sul divieto di cene Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 13 ottobre 2020) La ministra Azzolina: gli studenti resteranno in aula. Dal Colle dubbi di costituzionalità sul divieto di cene

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Regioni al governo: 'Lezioni a distanza alle superiori' #Coronavirusitalia - Corriere : La Regione e la mail riservata: «Valutare per Milano stop bar alle 18 e lezioni online alle superiori» - fattoquotidiano : Coronavirus, verso un Dpcm con lezioni a distanza per le classi superiori, stop a gite scolastiche e mascherine in… - Franciscktrue : Almeno gli studenti maggiorenni dovrebbero poter scegliere se seguire le lezioni in presenza o a distanza. #Dpcm… - donatellabc : @alebarbano Gli insegnanti dovevano fare la didattica a distanza scuola e non casa, con attrezzature della scuola e… -