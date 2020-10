Lega Pro, nascono i campionati Primavera 3 e 4: i dettagli (Di martedì 13 ottobre 2020) Nella stagione 2020-2021 nasceranno i campionati Primavera 3 e 4, format dedicati ai giovani e alla loro formazione nascono dalla stagione 2020-2021 i campionati “Primavera 3” e “Primavera 4”. E’ stata accolta favorevolmente la proposta della Lega Italiana Calcio Professionistico di riforma del Campionato Nazionale Giovanile “DANTE BERRETTI” con l’istituzione dei nuovi campionati, dedicati ai giovani e alla loro valorizzazione. Queste le parole del presidente della Lega Pro, Ghirelli. «Sono contento della nascita dei campionati Primavera 3 e Primavera 4. Saranno molto importanti, in particolare, per la formazione di giovani per le ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Nella stagione 2020-2021 nasceranno i3 e 4, format dedicati ai giovani e alla loro formazionedalla stagione 2020-2021 i3” e “4”. E’ stata accolta favorevolmente la proposta dellaItaliana Calcio Professionistico di riforma del Campionato Nazionale Giovanile “DANTE BERRETTI” con l’istituzione dei nuovi, dedicati ai giovani e alla loro valorizzazione. Queste le parole del presidente dellaPro, Ghirelli. «Sono contento della nascita dei3 e4. Saranno molto importanti, in particolare, per la formazione di giovani per le ...

