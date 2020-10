Lazio, balzo dei contagi: +579 in 24 ore, mai così tanti. Boom a Latina e Viterbo (Di martedì 13 ottobre 2020) Deciso balzo in avanti dei casi nel Lazio. Nelle ultime 24 ore sono stati 579, di cui 201 a Roma. Aumentano anche i tampo: 15mila. I morti sono 5. Così tanti nuovi contagi non erano mai stati ... Leggi su leggo (Di martedì 13 ottobre 2020) Decisoin avanti dei casi nel. Nelle ultime 24 ore sono stati 579, di cui 201 a Roma. Aumentano anche i tampo: 15mila. I morti sono 5. Cosìnuovinon erano mai stati ...

