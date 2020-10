La mascherina in stoffa protegge dal virus? Sì, ma a una sola condizione (Di martedì 13 ottobre 2020) Mascherine in stoffa, quanto sono efficaci? Le mascherine di stoffa sono in grado di proteggerci dal contagio? Funzionano per ridurre la probabilità di trasmissione del virus? Il nuovo studio della Unsw Sydney ha provato a rispondere a queste domande. Secondo la ricerca, le mascherine in stoffa sono in grado di difenderci dalle infezioni solo se lavate quotidianamente in lavatrice, ad alte temperature. “Sia le mascherine in tessuto sia quelle chirurgiche – spiega Raina MacIntyre, che ha condotto la ricerca – devono essere considerate contaminate dopo l’uso. A differenza delle mascherine chirurgiche, che vengono smaltite dopo l’utilizzo, quelle in tessuto vengono riutilizzate. Anche se si può essere tentati di farlo o di lavarle in modo sommario, la ricerca ... Leggi su tpi (Di martedì 13 ottobre 2020) Mascherine in, quanto sono efficaci? Le mascherine disono in grado dirci dal contagio? Funzionano per ridurre la probabilità di trasmissione del? Il nuovo studio della Unsw Sydney ha provato a rispondere a queste domande. Secondo la ricerca, le mascherine insono in grado di difenderci dalle infezioni solo se lavate quotidianamente in lavatrice, ad alte temperature. “Sia le mascherine in tessuto sia quelle chirurgiche – spiega Raina MacIntyre, che ha condotto la ricerca – devono essere considerate contaminate dopo l’uso. A differenza delle mascherine chirurgiche, che vengono smaltite dopo l’utilizzo, quelle in tessuto vengono riutilizzate. Anche se si può essere tentati di farlo o di lavarle in modo sommario, la ricerca ...

