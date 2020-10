Juventus, influenza intestinale e qualche linea di febbre per Dybala: a rischio in vista del Crotone? (Di martedì 13 ottobre 2020) Il fuoriclasse argentino potrebbe saltare il match contro il Crotone del fine settimana e tornare in campo contro la Dinamo Kiev tra una settimana esatta. Leggi su 90min (Di martedì 13 ottobre 2020) Il fuoriclasse argentino potrebbe saltare il match contro ildel fine settimana e tornare in campo contro la Dinamo Kiev tra una settimana esatta.

Le lezioni di Tudor Aspettando Dybala, fermato dall’influenza nel ritiro dell’Argentina, l’allenatore bianconero valuta la coppia d’attacco Morata-Ronaldo con Chiesa esterno destro nella linea di metà ...

Su Gazzetta si parla di Dybala. Saltato l’esordio stagionale in bianconero per colpa del Napoli, l’attaccante argentino era volato speranzoso Sudamerica convinto di riuscire ...

