J&J sospende temporaneamente test vaccino contro Covid (Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) – Doccia fredda per il vaccino anti-Covid della Johnson & Johnson, che ha “temporaneamente interrotto” i test che stava conducendo su un campione di 60mila pazienti, dopo che un partecipante allo studio clinico ha contratto una malattia inspiegabile. Si tratta della seconda interruzione dei test clinici del vaccino dopo quella incassata dalla concorrente Astrazeneca. La società ha assicurato che l’effetto collaterale è in fase di valutazione, da parte dell’organismo indipendente Data Safety Moinitoring Board e da parte dei suoi esperti interni, ed ha garantito che darà ulteriori informazioni dopo aver condotto altre indagini. “Ci impegniamo a fornire aggiornamenti trasparenti durante il processo di sviluppo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) – Doccia fredda per ilanti-della Johnson & Johnson, che ha “interrotto” iche stava conducendo su un campione di 60mila pazienti, dopo che un partecipante allo studio clinico ha contratto una malattia inspiegabile. Si tratta della seconda interruzione deiclinici deldopo quella incassata dalla concorrente Astrazeneca. La società ha assicurato che l’effetto collaterale è in fase di valutazione, da parte dell’organismo indipendente Data Safety Moinitoring Board e da parte dei suoi esperti interni, ed ha garantito che darà ulteriori informazioni dopo aver condotto altre indagini. “Ci impegniamo a fornire aggiornamenti trasparenti durante il processo di sviluppo ...

amnestyitalia : La persecuzione giudiziaria di Patrick Zaki non è un caso isolato. La storia di Hoda Adbelmoniem, avvocata per i di… - Rafsou : BAHAHAHAHA J'AI CRIEEE SON GRAND ECART LA AHAHA - amnestyitalia : #Myanmar: non si ferma il conflitto nello stato di Rakhine. Villaggi bruciati, civili uccisi e feriti. Usate anche… - j_xleen04 : ahhhhhhhhuhyyhsgdgshdgdhhsh - RayEldiabloz : @Jpolemica666 @Papaverargemo Vabè J da te posso anche aspettarmelo, ma da altre un po’ meno ecco. -

Ultime Notizie dalla rete : J&J sospende J-Ax fa il dito medio ad alcuni colleghi e ‘criticoni’ Il Fatto Quotidiano Bergamo, caso Donizetti: per Micheli nessun abuso, ma nelle carte parole dure su Domingo

Sul sito dell’Agma, un articolo che risale al 25 febbraio 2020 ripercorre l’inchiesta interna condotta da un investigatore indipendente (l’ex procuratore federale J. Bruce Maffeo ...

Confcooperative Udine: Federico Mansutti nuovo presidente del Gruppo Giovani Cooperatori

Mansutti, dopo il diploma conseguito al Conservatorio J. Tomadini di Udine, ha maturato esperienze in campo musicale prima in tournee con Marco Masini, poi nel programma Amici di Maria De Filippi e a ...

Sul sito dell’Agma, un articolo che risale al 25 febbraio 2020 ripercorre l’inchiesta interna condotta da un investigatore indipendente (l’ex procuratore federale J. Bruce Maffeo ...Mansutti, dopo il diploma conseguito al Conservatorio J. Tomadini di Udine, ha maturato esperienze in campo musicale prima in tournee con Marco Masini, poi nel programma Amici di Maria De Filippi e a ...