Italia-Irlanda, programma e telecronisti Rai qualificazioni Europei Under 21 2021 (Di martedì 13 ottobre 2020) Il programma e i telecronisti sulla Rai di Italia-Irlanda, match valido per le qualificazioni agli Europei Under 21 2021. Gli azzurrini giocheranno con l'Under 20 dopo i contagi a catena all'interno del gruppo squadra dei ragazzi di Nicolato. Con una formazione raffazzonata, dunque, si cerca una vittoria complicata all'Arena Garibaldi di Pisa. Calcio d'inizio in programma alle ore 17.3 di martedì 13 ottobre. Italia-Irlanda Under 21 sarà visibile su Rai Due con la telecronaca di Luca De Capitani e Manuel Pasqual.

ZZiliani : L'Italia Under 21 ha alcuni positivi, l'Uefa rinvia Islanda-Italia. Ora c'è Italia-Irlanda e la Figc per precauzion… - SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE Contro l'Irlanda giocherà l'Under 20 con 4 Under 21 Uefa dà ok per schierare Tonali, Cutrone, R… - SkySport : Italia Under 21: altri tre positivi al Covid. Con l'Irlanda in campo l'Under 20 - rosesforcory : RT @rosesforcory: È appena passata una pubblicità su italia 1 dicendo 'la capitale dei folletti.. Cardiff, In Irlanda'.. ah? - il_Beneamato : RT @ZZiliani: L'Italia Under 21 ha alcuni positivi, l'Uefa rinvia Islanda-Italia. Ora c'è Italia-Irlanda e la Figc per precauzione schiera… -