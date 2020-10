I giocatori del Napoli tornano a casa: finito l’isolamento a Castel Volturno (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La UOPC Capua dell’Asl di Caserta, sulla base delle nuove disposizioni e in seguito all’ultimo tampone risultato negativo, ha decretato la fine dell’isolamento fiduciario del gruppo squadra presso il Training Center e quindi si torna tutti a casa!”. Con un tweet la SSC Napoli annuncia la fine del ritiro a Castel Volturno. La squadra azzurra era stata messa in isolamento dall’Asl Napoli per i contatti diretti di tutti i calciatori con i due positivi Zielinski ed Elmas. L'articolo I giocatori del Napoli tornano a casa: finito l’isolamento a Castel Volturno proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “La UOPC Capua dell’Asl di Caserta, sulla base delle nuove disposizioni e in seguito all’ultimo tampone risultato negativo, ha decretato la fine dell’isolamento fiduciario del gruppo squadra presso il Training Center e quindi si torna tutti a!”. Con un tweet la SSCannuncia la fine del ritiro a. La squadra azzurra era stata messa in isolamento dall’Aslper i contatti diretti di tutti i calciatori con i due positivi Zielinski ed Elmas. L'articolo Idell’isolamento aproviene da ...

Tra i primi arrivati al Centro Signorini, insieme ai giocatori impegnati in preparativi e preriscaldamento, i collaboratori convocati dal tecnico Maran a Villa Rostan, attorno al tavolo del suo ...

E' arrivata in questi minuti la nota da parte del club azzurro che, sulla base delle disposizioni sanitarie ricevuto proprio nelle ultime ore, ha avuto il lascia passare per mandare a casa tutti i ...

